زلزال تركيا وسوريا: عدد القتلى يتجاوز 22 ألفا ودعوات دولية لتقديم المساعدات الانسانية

زلزال تركيا وسوريا: عدد القتلى يتجاوز 21 ألف شخص والبرد القارس يفاقم معاناة الناجين

تأكّد حتى الآن مقتل ما يزيد على 21 ألف شخص جرّاء زلزال ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.

ولا يزال عمّال الإنقاذ يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض، لكن الآمال تتبدد مع مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال. وقضى عشرات الآلاف ليلة رابعة في أجواء متجمدة معتصمين في خيمات متنقلة بعد أن هدّم الزلزال بيوتهم. وقضى عشرات الآلاف ليلة رابعة في أجواء متجمدة معتصمين في خيمات متنقلة بعد أن هدّم الزلزال بيوتهم.

ودخلت قافلة أولى من المساعدة مؤلفة من ست شاحنات الخميس إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي على ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن القافلة تحمل بطانيات وفرشا وخيما ومستلزمات طوارئ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية حاجات ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص.

إلا ان منظمة الخوذ البيضاء الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، أعربت عن "خيبة املها" معتبرة "إن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غربي سوريا هي مساعدات دورية، وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن تم استئنافها".

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود.