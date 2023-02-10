بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت أنقاض الزلزال : فريق ألماني ينقذ امرأة في تركيا

أكد الفريق الألماني أنه تمكن من إمداد المرأة بالماء وعصير الفاكهة باستخدام أنبوب، ومن التواصل معها من خلال بئر صغيرة.

بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 21700 شخص، أنقذ فريق إغاثة ألماني امرأة، اليوم الجمعة، في كيريخان في تركيا، حيث "استغرق الفريق 50 ساعة لشق طريق عبر الركام للوصول إلى هذه المرأة". وأكد الفريق الألماني أنه تمكن من إمداد المرأة بالماء وعصير الفاكهة باستخدام أنبوب، ومن التواصل معها من خلال بئر صغيرة.

وقالت منظمة "آي إس أي أر" الألمانية غير الحكومية، أن "المرأة تبلغ 40 عاماً، واسمها زينب، ووضعت في عهدة أطباء على الفور، وحالتها مستقرة"،

وقال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية ستيفان هاين لوكالة فرانس برس إن "عملية الانقاذ كانت معقدة جداً لأنّ الممر كان ضيقاً جداً"، مؤكداً أنّ "العمل تم بالسنتيمتر باستخدام كسارات صخور". وأضاف "بقيت المرأة على بطنها لفترة طويلة، بالقرب من أقاربها المتوفين". وأكد العضو في المنظمة غير الحكومية المتخصصة بمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية "بالنسبة لنا أيضًا، كان هذا التدخل فريدًا". وأضاف "لم يسبق لنا التواصل مع شخص تحت الأنقاض لفترة طويلة إلى هذا الحد".

وتستمر عمليات إنقاذ أكثر من 90 بالمئة من الناجين من الزلزال بعد أربعة أيام من وقوع الكارثة. وقد تتفاوت هذه المدة إلى حد كبير جراء الطقس وتواتر الهزات الارتدادية وسرعة وصول المساعدات إلى مكان الحادث.

وتأكّد حتى الآن مقتل ما يزيد على 22 ألف شخص جرّاء زلزال ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا، الاثنين المنصرم، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة، ولا يزال عمّال الإنقاذ يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض، لكن الآمال تتبدد مع مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال. وقضى عشرات الآلاف ليلة رابعة في أجواء متجمدة معتصمين في خيمات متنقلة بعد أن هدّم الزلزال بيوتهم. وقضى عشرات الآلاف ليلة رابعة في أجواء متجمدة معتصمين في خيمات متنقلة بعد أن هدّم الزلزال بيوتهم.