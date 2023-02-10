وزير الشرطة الإسرائيلي يأمر بإعداد عملية واسعة في القدس الشرقية تبدأ الأحد الوشيك

قال بن غفير في بيان إن "الهدف من العملية هو محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره والوصول إلى منازل الإرهابيين ووقف الإرهابيين قبل تنفيذهم للهجمات".

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن عملية "الدرع الواقي 2" ستبدأ الأحد الوشيك "للتعامل مع أعشاش الإرهاب في القدس الشرقية"، بعد وقت قصير من مقتل مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح في هجوم دهس بالسيارة بحي راموت بالقدس.

وكان فلسطيني من العيساوية من سكان القدس الشرقية واسمه حسين قراقع ( 30 عاما ) قد دهس بسيارته وقتل الطفل يعقوب يسرائيل بالي البالغ من العمر ستة أعوام وألتر ليدرمان البالغ من العمر 20 عامًا. وبحسب ما ورد هناك طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في حالة حرجة وأن شخصين آخرين في العشرينات من العمر أصيبوا بجروح متوسطة.

وبعد الهجوم بوقت قصير، أجرى المسؤولون الإسرائيليون وقوات الأمن تقييماً للوضع، قال بن غفير في بيان إن "الهدف من العملية هو محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره والوصول إلى منازل الإرهابيين ووقف الإرهابيين قبل تنفيذهم للهجمات".

وكانت عملية "الدرع الواقي" الأصلية عبارة عن حملة عسكرية إسرائيلية في عام 2002 في الضفة الغربية، ونُفذت في خضم الانتفاضة الثانية وبدأت بعد أيام التصعيد في عيد الفصح التي قتل فيها انتحاري فلسطيني 30 مدنيا وجرح 140 آخرين في فندق في شمال إسرائيل. كان هدفها المعلن وقف تصعيد العمليات العدائية واستمر أكثر من شهر.