إيران تعتقل المسؤولين عن هجوم أصفهان بطائرة مسيرة وتلقي باللوم على إسرائيل

قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على “الجناة الرئيسيين” في هجوم بطائرة مسيرة هذا الشهر على موقع عسكري بمدينة أصفهان وسط البلاد،

قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا " إن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على "الجناة الرئيسيين في هجوم بطائرة مسيرة هذا الشهر على موقع عسكري بمدينة أصفهان وسط البلاد، حيث شارك فيه مرتزقة" ينتمون لإسرائيل"

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ألقت إيران باللوم على إسرائيل في هجوم الطائرات المسيرة على مصنع عسكري بالقرب من أصفهان وتعهدت بالانتقام. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرافاني، إن "الأدلة الأولية من التحقيق تشير إلى أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم"

وكانت الطائرات بدون طيار ، المكونة من ثلاث طائرات رباعية، قد استهدفت موقع إنتاج في أصفهان. لم تعلن أي دولة أو منظمة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن وسائل الإعلام الغربية خصت إسرائيل، نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها.