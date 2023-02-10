الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المشردين في سوريا إلى 5 ملايين و300 ألف شخص بسبب الزلازل

أعلنت وسائل الإعلام السورية، أن حصيلة كارثة الزلزال المدمّر في سوريا تصل إلى4037 قتيلا حتى الآن.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الجمعة، أن "عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص"ودعت إلى "إعلان وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات"وعلى صعيد آخر، أعلنت وسائل الإعلام السورية، أن حصيلة كارثة الزلزال المدمّر في سوريا تصل إلى4037 قتيلا حتى الآن.

ومن جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها مستعدة لإرسال مساعدات كبيرة إلى سوريا لكنها تواجه قيودًا كثيرة، وحجم الكارثة في سوريا كبير للغاية ويفوق قدرة الجميع.وأضاف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: جاهزون لأن نرسل لسوريا كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها قيود لوجستية.

وتعاني سوريا من أزمة في نقص المساعدات الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي للمساعدة في إنقاذ السوريين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة آلاف السوريين.

وتحذر مؤسسات المجتمع الدولي من خطورة الوضع في سوريا بسبب نقص المساعدات الإنسانية، التي يتعذر إيصالها بسبب قفل المعابر المؤدية لسوريا ونقص التمويل من الدول المانحة للمساعدات.

وكانت الحكومة السورية أعلنت اليوم أنها ستسمح بإيصال المساعدات إلى كافة مناطق سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرتها.