زلزال تركيا وسوريا: ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 24 ألف قتيل

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في أحدث إعلان لحصيلة الضحايا، إن "عدد وفيات زلزال تركيا ارتفع إلى 20 ألفا و318 شخصاً حتى فجر اليوم السبت"

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، صباح اليوم السبت، إلى أكثر من 24.7 ألف قتيل، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 86 ألفاً.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في أحدث إعلان لحصيلة الضحايا، إن "عدد وفيات زلزال تركيا ارتفع إلى 20 ألفا و318 شخصاً حتى فجر اليوم السبت"، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "حصيلة كارثة الزلزال المدمر في سوريا وصلت إلى 4461 قتيلاً".

وذكرت "آفاد" التركية، في حصيلة مفصلة، أن "عدد الجرحى الذين تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفا و88 شخصاً"، وأشارت إلى وقوع 1700 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كانا مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وأوضحت "آفاد" أنه "تم إجلاء 91 ألفاً و511 شخصاً من الولايات المتضررة من الزلزال، موضحة أن "31 ألفاً و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال"،وبينت أن "عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 7716".

AP Photo/Francisco Seco

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أحدث بياناته، بأن "من ضمن وفيات الزلزال 1959 في مناطق سيطرة النظام، و2502 في مناطق المعارضة"، وتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 6 آلاف في سوريا، مشيراً إلى أن "طواقم الإنقاذ لم تتمكن من الوصول للعديد من المناطق".

ولفت المرصد إلى أن "عشرات القرى من بينها 21 قرية ضمن مناطق النظام في ريف إدلب الشرقي دفنت ضحاياها دون وصول فرق الإنقاذ إليها".

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في نفس السياق، أفاد الدفاع المدني في الشمال السوري (الخوذ البيضاء) إلى أن أكثر من 375 مبنى انهار كلياً، وأكثر من 1200 مبنى انهار جزئياً، كما تصدّعت آلاف المباني الأخرى.

وكانت منظمة الصحة العالمية تخشى من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدّرت عدد المتضررين من الزلزال بـ23 مليوناً.