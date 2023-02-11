تركيا: فريق إسرائيلي ينقذ طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من تحت الأنقاض

يعالج الآن طبيب أطفال تم استدعاءه من المستشفى الإسرائيلي رضوان. تم التأكد من أن الطفل على قيد الحياة ، لكن حالته لم تتضح على الفور

بعد أكثر من 120 ساعة من وقوع الزلزال المميت في تركيا، انتشل خبراء البحث والإنقاذ العسكريون الإسرائيليون مساء أمس الجمعة طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات من تحت مبنى منهار في جنوب شرق البلاد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن عملية الإنقاذ البطولية لمواطن تركي من تحت الأنقاض في كهرمان ماراس، كانت هي العملية 19 للفريق.

وتعرّف الجيش الإسرائيلي على الطفل ، رضوان ، على أنه شقيق روميسا ، وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ، تم انتشالها في وقت سابق من الأسبوع من قبل أفراد البحث والإنقاذ الإسرائيليين مع والدهم محمد.

وكان قد تم اكتشاف جثة والدتهم هامدة في وقت ما بعد الزلزال، يعالج الآن طبيب أطفال تم استدعاءه من المستشفى الإسرائيلي رضوان. تم التأكد من أن الطفل على قيد الحياة ، لكن حالته لم تتضح على الفور.

بالإضافة إلى ذلك ، قام رجال الإنقاذ الإسرائيليون صباح أمس الجمعة بسحب صبي يبلغ من العمر 10 سنوات من مبنى محترق في نفس المدينة. على الرغم من وجود عدد من عمليات الإنقاذ الجديرة بالملاحظة في المنطقة يوم الجمعة ، إلا أنها كانت أقل وأكثر تباعدًا.