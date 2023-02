إيران : عشرات الآلاف يحيون الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية

شارك عشرات الآلاف من الإيرانيين في طهران ومدن أخرى اليوم السبت، في إحياء الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية، التي تأتي على خلفية أشهر من الاحتجاجات المناهضة للسلطات أعقبت وفاة مهسا أميني.

وسار الآلاف في العاصمة نحو ساحة آزادي ("الحرية")، حيث يقام تجمع مركزي ستتخلله كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت لاحق، ولوّح المشاركون بالعلم الإيراني، ورددوا هتافات منها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، وعرضت في آزادي نماذج لانتاجات عسكرية إيرانية منها صاروخ "سجّيل" البالستي، وطائرة مسيّرة من طراز "شاهد 136".

ورفع المشاركون صور مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة الى اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع عام 2020.