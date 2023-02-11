السعودية : خبير جيولوجي يؤكد أن 1000 هزة يوميا تضرب البحر الأحمر ويتوقع هزة أرضية كبيرة

ونوّه بن لعبون، بأن المناطق المعرضة للزلازل تمتد من جنوب خليج العقبة بالالتقاء بالبحر الأحمر إلى جنوب شرق تركيا.

أعلن رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين السعوديين، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، أمس الجمعة، أن البحر الأحمر على امتداده من باب المندب حتى خليج العقبة يتعرض يوميا لما لا يقل عن 1000 هزة أرضية.

وأشار عبد العزيز بن لعبون، أن "تلك الهزات الأرضية في معظمها تكون هزات غير محسوسة". محذر، في مداخلة مع قناة “الحدث”، من "حدوث هزة أرضية كبيرة في عمق البحر الأحمر"، وأنه من الممكن أن "تحدث في أي وقت".

وفي نفس السياق، قال عبد العزيز بن لعبون، إن "المناطق التي شهدت الزلزال في سوريا وتركيا وفلسطين ولبنان هي في الأصل مناطق زلزالية منذ ملايين السنين، لذا يحدث بها تصدع وزلازل".

ونوّه بن لعبون، بأن المناطق المعرضة للزلازل تمتد من جنوب خليج العقبة بالالتقاء بالبحر الأحمر إلى جنوب شرق تركيا.

وتابع رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين السعوديين، أنّه يُمكن أن تحدث فيها الزلازل في أي لحظة، سواء كانت زلازل مبدئية أولية أو ارتدادية، وتتراوح قوتها من 1إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

ويأتي تحذير :بن لعبون" في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا يوم الإثنين الماضي، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.