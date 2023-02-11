أشار مارك سيفيرز، إلى أنه "منذ الافتتاح من مكتب آي جاي سي، عملوا على نطاق واسع مع حكومة الإمارات ووزارة الخارجية ووزارة التسامح"

ناقش مدير اللجنة اليهودية الأمريكية، في الإمارات مارك سيفيرز، في تصريح لـ i24NEWS، القضايا المحيطة بالجالية اليهودية في الدولة الخليجية، وأوضح أن "السلطات الإماراتية دعتنا إلى فتح هذا الهوائي قبل وقت قصير من توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية".

وقال مارك سيفيرز، "إنها نتيجة عقود من اللقاءات التي أجراها زملائي أمامي في اللجنة اليهودية الأمريكية في أبو ظبي والبحرين".

وأشار مارك سيفيرز، إلى أنه "منذ الافتتاح من مكتب آي جاي سي، عملوا على نطاق واسع مع حكومة الإمارات ووزارة الخارجية ووزارة التسامح"، وأضاف "نحن في قلب الحوار بين الأديان في الخليج ، مع جميع المؤسسات الإسلامية والمسيحية في المنطقة ، بهدف تأسيس بيت عائلة إبراهيم في أبو ظبي في القريب العاجل".

وأكد مارك سيفيرز: "بمجرد وصولي إلى هنا، أدركت كيف كان الحوار بين الأديان جزءًا من المشاريع لتحسين التماسك بين المجتمعات المختلفة الموجودة في الإمارات والبحرين"، وأردف "لقد علقت في اللعبة واكتشفت الاختلافات التي يمكن أن توجد بين السكان اليهود في دبي وأبو ظبي."

وأوضح مارك سيفيرز، "القادة يريدون تغيير العقليات والآراء المعينة حول الهولوكوست. إنكار الهولوكوست ظاهرة أعرفها جيدًا. إنها مدرسة فكرية لا تقتصر على العالم العربي: لقد انتشرت عبر العديد من الأيديولوجيات في العالم. اليوم ، الامور تتغير ومن المثير ان نشهد ذلك ".