الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء يصلان إلى اللاذقية ويزوران المصابين بسبب الزلزال

الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء يطمئنان على مصابي الزلزال ويطلعان على عمليات إزالة الأنقاض في اللاذقية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد اليوم إلى مدينة اللاذقية وزارا المصابين بسبب الزلزال في مشفى تشرين الجامعي. واطمأنا على المصابين اللذين تم انتشالهما مساء أمس بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة.

كما زار الأسد وزوجته أسماء العائلات المتضررة من الزلزال والتي تقيم في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنّا على أحوالها، واطلعا على عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

وقال الرئيس الأسد في تصريح للإعلاميين بحسب موقع سنا السوريّ، انه " ضمن خطط الحكومة أن تتم دراسة كل الوضع، الأولوية كانت بالدرجة الأولى لإنقاذ الأحياء، الأولوية الثانية هي لدراسة وضع الأبنية المتصدعة وغيرها، لاحقاً تأتي تداعيات أخرى _ لكن الأولوية خلال الأيام الماضية كانت هي الأحياء_ لم تبدأ الآن، ستبدأ المؤسسات المعنية طبعاً بدراسة كل هذه التفاصيل، لا يمكن أن نعطي جواباً قبل الدراسة، إن شاء لله قريباً ستكون هناك أجوبة على كل شيء".