قراصنة يستولون على البث في إيران في ذكرى الثورة، اثناء خطاب الرئيس: "الموت لخامنئي"

مجموعة "عدالة علي" تخترق التلفزيون الإيراني أثناء خطاب الرئيس

استولى قراصنة من جماعة عدالة العلي، اليوم (السبت)، على البث التلفزيوني الحكومي في إيران لمدة 19 ثانية خلال خطاب الرئيس إبراهيم رئيسي من ميدان آزادي في طهران، وهو الخطاب الذي ألقاه في اليوم الذي تحيي فيه إيران الذكرى السنوية الـ 44 لتاريخ الثورة الإسلامية. خلال فترة البث القصيرة، التي نُشرت لاحقًا في "إيران إنترناشيونال"، دعت الجماعة المناهضة لنظام آيات الله في الجمهورية الإسلامية إلى مظاهرات حاشدة في 16 شباط / فبراير.

وفي مقطع فيديو بثته مجموعة "عدالة علي" ومدته أكثر من 40 ثانية، يشير ملثم إلى أن "الموارد المالية للشعب الإيراني تتعرض للنهب من قبل النظام اليراني" ويطلب من المواطنين "سحب أموالهم من بنوك النظام".

وكانت "عدالة علي" قد أعلنت أن الغرض من هذا الإجراء إحياء ذكرى سيد محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، اللذين تم إعدامهما في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ونشر الدعوة لمظاهرة 16 فبراير.

يذكر أن مجموعة "عدالة علي" كانت قد اخترقت نشرة أخبار الساعة التاسعة للتلفزيون الإيراني، يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وعرضت صورة الفتيات الأربع القتلى، مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية" على شاشة التلفزيون الوطني.

يشار إلى أن القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام والسلطات في إيران يتحدثون عن المشاركة الواسعة للمواطنين في مسيرة 11 فبراير المؤيدة للنظام، في حين أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشروا صوراً لعدد قليل من المشاركين في هذه المسيرة.