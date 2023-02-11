ارتفاع قتلى عملية الدهس في القدس الجمعة الى ثلاثة

في أعقاب عملية القدس: مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​غدًا لمناقشة المزيد من الخطوات

بعد يوم من عملية الدهس التي وقعت في حي راموت بالقدس والذي أودى بحياة ألتر شلومو ليدرمان (20 عامًا) وإسرائيل بلاي، 6 أعوام ، اعلن اليوم (السبت)، عن وفاة آشر مناحيم البالغ من العمر 8 سنوات والذي جرح في اثر الحادث.

وبذلك، يرتفع إلى ثلاثة عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الجمعة في حي راموت في القدس الشرقية.

وقتل ياكوف يسرائيل بالي (ستة أعوام) شقيق الطفل المذكور على الفور، فيما قضى التر شلومو ليدرمان الطالب في مدرسة تلمودية (20 عاما) متأثرا بجروحه الجمعة بعيد نقله إلى المستشفى.

وقال مستشفى شعاريه تسيدك في القدس في بيان "خلال عطلة السبت، توفي أشير مناحم بالي (ثمانية أعوام) الذي كان قد أصيب بجروح بالغة في هجوم راموت". وأضاف البيان "كان قد وصل في حالة حرجة وفرق طبية عديدة سعت طوال ساعات إلى إنقاذ حياته لكنه توفي مع الاسف".

وبين الجرحى الأربعة في الهجوم والد الطفلين القتيلين الذي لا يزال في المستشفى، وشقيقهما الأكبر (عشرة أعوام)، وفق مصادر طبية اسرائيلية.