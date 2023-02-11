القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه منطقة غلاف غزة

صافرات الإنذار تدوّي في "غلاف غزة"

سمعت صفارات انذار مساء اليوم (السبت) في منطقة غلاف غزة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل حالة تأهب في المنطقة، وأضاف أن التفاصيل قيد التحقيق، وأضاف أن الصاروخ تم اعتراضه من نظام القبة الحديديةكان قد اطلق على بلدات منطقة "غلاف غزة"، وأفاد سكان المنطقة بأنهم سمعوا أصوات انفجار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأبلغ مجلس "شاعر هنيغف" الواقع في منطقة الغلاف السكان أنه "بعد التفتيش، لم يتم العثور على أي بقايا لأي صاروخ ولا يوجد أي ضرر جسدي أو أضرار بالممتلكات".

آخر إنذار سمع في البلدات المجاورة لغلاف غزة كان الأسبوع الماضي، في الليلة بين الأربعاء والخميس، عندما أطلق صاروخ من قطاع غزة.

في الليلة نفسها، هاجم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة موقعًا لإنتاج وتخزين المواد الخام التي يستخدمها نظام إنتاج الصواريخ التابع لحماس، وموقعًا آخر لإنتاج أسلحة التنظيم، ويقعان في وسط قطاع غزة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، دوت أصوات انفجارات في سماء قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة عن طريق الخطأ من القبة الحديدية، وذلك بعد الزعم في البداية أنها أطلقت لاعتراض طائرة مسيرة صغيرة أطلقت من القطاع صوب "غلاف غزة".