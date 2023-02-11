خرجت الليلة (السبت) مظاهرات في مراكز في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة الاسرائيلية

خرجت الليلة (السبت) مظاهرات في مراكز في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة الاسرائيلية بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في أعقاب الهجوم في حي راموت في القدس بدأت المظاهرات بلحظة صمت.

في تل أبيب ، خرجت مظاهرة في شارع كابلان حيث المكاتب الحكومية، وفي نهايتها يتوقع خروج مسيرة من المتظاهرين من المدينة. وفي الساعة 16:00 مساءً أيضًا، انطلقت مظاهرة في مركز مدينة حيفا الساحلية.

وعقب أحداث الاحتجات، استعدت الشرطة الإسرائيلية مع عشرات الضباط للحفاظ على النظام العام وتوجيه المرور. بحيث تم إجراء تغييرات على ترتيبات المرور، وتم توجيه حركة المرور إلى طرق بديلة.

من المتوقع أن ينضم آلاف المتظاهرين في مظاهرات الليلة في تل أبيب ومراكز أخرى في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على خطة ياريف ليفين القانونية ، والتي تتضمن إصلاحات بعيدة المدى في درجة التأثير السياسي على النظام القضائي.

Tomer Neuberg/Flash90 عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على التغييرات المقترحة في الجهاز القضائي ، في تل أبيب ، في 21 يناير ، 2023.

وتواصل إصلاحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المقترحة إثارة ردود الأفعال المعترضة على تلك الخطة والتي اعتبرها عدد كبير من المحاضرين القانونيين في أرقى الكليات الإسرائيلية نوعا من الانقلاب في نظام الحكم الهادف في نهاية المطاف إلى الإجهاز على سلطة القضاء وتغيير وجهها جذريا.

نشير إلى أن خطة ليفين الإصلاحية تشتمل على عدة بنود وهي:

ا أ- تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين تسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية.

ب- إلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة.

ج- تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.