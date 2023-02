حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا قد ترتقي إلى 50 ألف وفق منسق الإغاثة في الأمم المتحدة

أفاد مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث بأن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قد "يتضاعف أو يزيد" عن رقمه الحالي البالغ 28000.

ووصل جريفيث يوم السبت إلى المدينة المنكوبة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، والتي كانت مركزًا لأول زلزال بقوة 7.8 درجة هز حياة الملايين في وقت مبكر من يوم الاثنين. في مقابلة مع سكاي نيوز يوم السبت، صرح: "أعتقد أنه من الصعب التقدير بدقة عدد الضحايا النهائي لأننا نحتاج إلى الوصول إلى تحت الأنقاض، لكنني متأكد من أنه سيتضاعف أو أكثر. لم نبدأ حقا بإحصاء عدد القتلى".

وفقًا للسلطات والموظفين الطبيين، توفي 24617 فردًا في تركيا و 3574 في سوريا – ما يلخص عدد الضحايا من القتلى في الوقت الحالي بـ 28191.

على الرغم من الطقس البارد الذي جعل ملايين الأشخاص أكثر بؤسًا وبحاجة إلى المساعدة، يبحث عشرات الآلاف من رجال الإنقاذ في الأحياء المدمرة. حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 870 ألف شخص في تركيا وسوريا يحتاجون بشكل عاجل إلى وجبات ساخنة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك ما يصل إلى 5.3 مليون حالة تشرد في سوريا وحدها.

وقال غريفيث في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "قريبًا ، سيفسح أفراد البحث والإنقاذ الطريق أمام الوكالات الإنسانية التي تتمثل مهمتها في رعاية الأعداد الهائلة للمتضررين للأشهر المقبلة".