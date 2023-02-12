سلالة للحمى القلاعية تصل العراق للمرة الأولى وتهدد حياة المراعي

أفاد مدير المستشفى البيطري في نينوى أنهم لم يحصلوا السنة الماضية على أية لقاحات ضد الحمى القلاعية ولذلك كانت الإصابات شديدة ونفق أكثر من مائة رأس

يخضع مرض الحمى القلاعية الموجود في العراق منذ عقود للمراقبة عن كثب بسبب انتقاله السريع وتأثيره الاقتصادي المدمر، لكن هذا العام يتميز بشدة الإصابات غير المسبوقة منذ سنوات في البلاد، وفقا للوحدات البيطرية في محافظة نينوى فى الشمال.

ويقول أحد المزارعين العراقيين أن الحمى دمرت الجواميس فخمسة من أصل 15 من جواميسه أصيبت بالحمى ونفقت، في حين أن الحكومة لا تقدم الدعم أو اللقاحات حسب تأكيده، بل إنه يقول أن هذه اللقاحات كلها "فاسدة وما تفيد".

وأفاد مدير المستشفى البيطري في نينوى عدي العبادي أنهم لم يحصلوا السنة الماضية على أية لقاحات ضد الحمى القلاعية، ولذلك كانت الإصابات في بعض المناطق شديدة ونفق أكثر من مائة رأس.