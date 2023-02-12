قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل شقيق زكريا الزبيدي في مخيم جنين

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية جبريل الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي (المعتقل الفلسطيني الأشهر لفراره من سجن الجلبوع مع ستة آخرين) في مخيم جنين، الأحد.

في عملية أمنية خاصة، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأحد، جبريل الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي (المعتقل الفلسطيني الأشهر) في مخيم جنين. وتخلل تلك العملية إطلاق نار كثيف باتجاه القوات. وأفادت تقارير فلسطينية بوقوع إصابتين بحالة خطيرة خلال الاشتباك المسلح في مخيم جنين.

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أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الأحد بيانا جاء فيه: "في ختام عملية مشتركة لمقاتلي الشاباك والمستعربين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، اليوم بناء على معلومات استخباراتية من الشاباك، تم اعتقال جبريل الزبيدي، أحد عناصر التنظيم العسكري من مدينة جنين، على خلفية نشاطه ضد قواتنا، التخطيط لهجمات عدائية، كما يُزعم تورطه في اختطاف جثة المرحوم تيران فرو.

الزبيدي سلم نفسه للقوات فور وصولها إلى المبنى الذي كان يقيم فيه. وأثناء العملية ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مسلحين أمطروهم بالرصاص. كما ألقى المشتبه بهم عبوات ناسفة ورشقوا القوات بالحجارة.

كما تم العثور على ذخائر في السيارة أثناء قيام القوات بتفتيش المنطقة وانتهت العملية بمغادرة جميع القوات المدينة دون وقوع إصابات في صفوفها".

وأفادت مصادر فلسطينية في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، في مسعى لاعتقال جبريل الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي، المعروف بنشاطه في صفوف كتائب شهداء الأقصى وأحد الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع عام 2021.

وتشير المزيد من التقارير إلى أن الفرع المحلي لكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أفاد بأنه أطلق النار باتجاه القوات الإسرائيلية خلال عملية الاعتقال. وتابع المصدر أنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين وتفعيل صفارات الإنذار بالمخيم. وقام الجيش الاسرئيلي بدفع تعزيزات إلى حاجز الجلمة.

وكان ابن شقيق الزبيدي، نعيم جمال الزبيدي، 27 عامًا ، قد قُتل في معركة بالأسلحة النارية مع القوات الإسرائيلية في كانون الثاني/ ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، أصيب شقيق آخر من إخوة الزبيدي، داود الزبيدي ، 43 عامًا ، برصاصة في بطنه خلال غارة إسرائيلية في أيار/مايو ، وتوفي متأثرا بإصابته.

يتبع....