قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل شقيق زكريا الزبيدي في مخيم جنين

في عملية أمنية خاصة، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأحد، جبريل الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي (المعتقل الفلسطيني الأشهر) في مخيم جنين. وتخلل تلك العملية إطلاق نار كثيف باتجاه القوات. وأفادت تقارير فلسطينية بوقوع إصابتين بحالة خطيرة خلال الاشتباك المسلح في مخيم جنين.

