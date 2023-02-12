English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

زلزال تركيا وسوريا: ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 33 ألف قتيل

i24NEWS

دقيقة 1
عاجل
i24newsعاجل

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 29 الفا و605 قتلى في جنوب تركيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، اليوم الأحد، إلى 33 الفا و179 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي.

Video poster

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات خلف 29 الفا و605 قتلى في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3574 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق