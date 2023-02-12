السلطات توقف أكثر من 100 شخص بتهمة نهب المباني التي تضررت من الزلزال

كما اعتقلت السلطات التركية 12 مقاولا بعد انهيار المباني جنوب البلاد جراء الزلزال

اوقفت السلطات الأمنية التركية على الأقل 100 شخص بتهمة نهب المباني التي تضررت بالزلزال المدمر. وذكرت مصادر أمنية تركية بحسب ما نقلته مصادر اعلامية، إنه تم التحقيق على الأقل مع 42 مشتبها في إقليم جنوب البلاد على خلفية نهب المباني التي تضررت.

وضبطت السلطات الأمنية بعد اعتقال مشتبهين ستة بنادق، مجوهرات، بطاقات بنكية، مبلغ 11 ألف دولار نقدا، وفي حادث آخر اعتقلت مشتبهين إضافيين بعد ان تظاهروا بأنهم عمال إغاثة وحاولوا نهب ستة شاحنات تحمل موادا غذائية لضحايا الزلزال المدمر. واعتقلت أيضا في إسطنبول ستة أشخاص بتهمة الاحتيال على ضحايا الزلزال.

وعلى صعيد متصل، أوقف نحو 12 مقاولا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء الزلزال، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية محلية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، اليوم الأحد، إلى 33 الفا و179 قتيلا، بحسب آخر تعداد رسمي.

ومع ذلك ، قال منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة ، مارتن غريفيث ، إن حصيلة ضحايا الزلزال من المتوقع أن "تزيد عن الضعف" ، مضيفًا أنه يتوقع سقوط عشرات الآلاف من القتلى. كما وصف الزلزال بأنه "الحدث الأخطرمنذ 100 عام في البلاد".