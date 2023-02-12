بعد الزلزال المدمر.. أمير قطر أول زعيم دولة يزور تركيا

وأضافت القناة، أن "الرئيس التركي استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى تركيا "في زيارة غير محددة المدة".

أفادت قناة "TRT عربي" الرسمية، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصل اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأضافت القناة، أن "الرئيس التركي استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى تركيا "في زيارة غير محددة المدة".

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ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن أمير البلاد غادر إلى تركيا برفقة وفد رسمي، للقاء الرئيس أردوغان.

وكان أمير قطر قد تبرع، الجمعة الماضي، بـ50 مليون ريال قطري (13.7 مليون دولار) لحملة "عون وسند"، الهادفة لتقديم الإغاثة العاجلة لمتضرّري الزلزال في سوريا وتركيا.

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وقدمت قطر مساعدات أولية تمثلت في جسر جوي مزود بالمواد الإغاثية والصحية وفريق إنقاذ، إلى جانب 10 آلاف منزل متنقل، كما وصلت أطنان من مساعداتها إلى مطار أضنة التركي.

كما أطلق الهلال الأحمر القطري حملة لجمع 10 ملايين دولار، ووفر مليون دولار كإغاثة عاجلة، إضافة إلى حملة مشابهة من "قطر الخيرية" بعنوان "أغيثوا متضرري الزلزال".