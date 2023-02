بعد الزلزال المدمر.. أمير قطر أول زعيم دولة يزور تركيا

أفادت قناة "TRT عربي" الرسمية، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصل اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأضافت القناة، أن "الرئيس التركي استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى تركيا "في زيارة غير محددة المدة".