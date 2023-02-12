إنهاء بعثة الإسرائيلية مهمة الإنقاذ في تركيا وعودتها إلى البلاد

منذ بدء المهمة الإنسانية الإسرائيلية، أنقذت فرق الجيش الإسرائيلي 19 شخصًا، كما أقامت إسرائيل مستشفى ميدانيًا في بلدة كهرمان مرعش، مركز الزلزال

كثفت إسرائيل مساعداتها بإرسال 60 طنا من الإمدادات الإنسانية والأدوية، الجمعة الماضي حيث كان عشرات من عمال بعثة الإنقاذ الإسرائيلية في محاولة لإنقاذ الناجين من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء المهمة الإنسانية الإسرائيلية، أنقذت فرق الجيش الإسرائيلي 19 شخصًا، كما أقامت إسرائيل مستشفى ميدانيًا في بلدة كهرمان مرعش، مركز الزلزال.

وفي المجموع، يوجد بالمستشفى 140 طبيبًا وممرضًا، كما عالج الفريق الإسرائيلي عدة سوريين.

قال المقدم عزيز أبراهام في تصريح لـ i24NEWS، "نحن في مكان يوجد فيه الكثير من اللاجئين السوريين. أنقذنا عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض. عالجنا طفلاً صغيراً تم إنقاذه قبل أيام قليلة ، وجاءت عائلته كلها لدعمه. إنهم سوريون ولذلك تحدثنا إليهم بالعربية وجاء عمه لرؤيته قائلاً: "أنتم أيها الإسرائيليون، تهتمون بنا أفضل من شعبنا".

Capture d'écran/ i24NEWS المقدم عزيز إبراهيم في ميكروفون i24NEWS في تركيا

وقال بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن بعثة المساعدات الطبية الإسرائيلية ستواصل أنشطتها في تركيا "لإنقاذ الأرواح ومعالجة الجرحى". وعالجت بعثة الإغاثة نحو 180 جريحا في مستشفاها الميداني في كهرمان مرعش، البلدة التي تقع في مركز الزلزال.