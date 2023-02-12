إحباط عملية تهريب مخدرات كبيرة على الحدود المصرية الإسرائيلية

تعتبر العملية واحدة من أكبر عمليات التهريب التي يتم إحباطها خلال السنوات الأخيرة

أحبطت وحدة "مخابرات حدود النقب" (مجين) والشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي عملية تهريب مخدرات من أكبر عمليات التهريب التي تنفذ خلال السنوات الأخيرة، وتشمل كمية المخدرات 92 كيلوغرام من الكوكايين والهيرويين، وأيضا 28 كيلو حشيش وتبلغ قيمة المخدرات التي ضبطت أكثر من 50 مليون شاقل.

وأجرت الشهر الماضي القوات الإسرائيلية والشرطة نشاطا مشتركا، تركز على إحباط عمليات تهريب من الحدود مع مصر. ورصدت أبراج المراقبة العسكرية خلال هذا النشاط مشتبها يحاول تنفيذ عملية تهريب في منطقة الحدود الجنوبية. بعد التنبيه من أبراج المراقبة، بدأت القوات ملاحقة المشتبه بواسطة مركبات ومروحية تابعة للشرطة، وفي نهاية المطاردة نجحت القوات بتوقيف المشتبه الذي فقد السيطرة على مركبته وانقلبت.

بعد اعتقال المشتبه بالثلاثينات من عمرة، قامت القوات بتفتيش المركبة وضبطت 92 كيلو من الكوكايين والهيرويين الصافي، و28 كيلو حشيش، والتي تبلغ قيمتها 50 مليون شاقل. ونقل المشبه الى تحقيقات الشرطة.

قائد منطقة النقب نحشون نجلر قال إن "الحديث يدور عن كمية غير مسبوقة يتم ضبطها على الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل".