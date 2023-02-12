الرئيس السوري يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية "الضخمة" إثر الزلزال

وأبدى بشار الأسد، تقديره لـ"استجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية".

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله اليوم الأحد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في دمشق، عن شكره لدولة الإمارات على المساعدات الإنسانية والإغاثية "الضخمة" التي قدمتها لبلاده منذ الزلزال المدمر.

وشكر بشار الأسد، في بيان عن الرئاسة السورية إثر استقباله بن زايد دولة الإمارات "قيادةً وشعباً على المساعدات التي تقدمها للشعب السوري" لافتاً الى أنها "كانت من أولى الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ".

وأبدى بشار الأسد، تقديره لـ"استجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية".

من جهته، أكد الوزير الإمارتي التزام بلاده بـ"تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث إخواننا المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية (...) حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة".

وبحسب بيان الرئاسة، زار الوزير الإماراتي مناطق متضررة من الزلزل لم يحددها، لكن صحيفة الوطن المقربة من دمشق نشرت صورة له في وقت لاحق تظهره مع فريق البحث الإمارتي في جبلة.

وتهبط الطائرات الإماراتية في مطاري دمشق واللاذقية التي وصلت اليها السبت أول دفعة من مساعدات غذائية إماراتية على متن طائرة روسية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، اليوم الأحد، إلى 33 الفا و179 قتيلا، في حصيلة قد "تتضاعف" وفقا للأمم المتحدة التي حذّرت من إخفاق في إيصال المساعدات إلى الأراضي السورية.