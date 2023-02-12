ردا على العمليات الأخيرة الكابينيت يقر تشريع 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

ردا على التصعيد الأمني الاخيرة والعمليات الأخيرة التي أدت على مقتل أكثر من عشرة إسرائيليين ، صادق المجلس الوزاري المصغر الكابينيت على تشريع تسعة بؤر استيطانية غير شرعية ودفع المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما سيتم توصيل عشرات البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء-وستتحول الى مستوطنات حديثة العهد، الى جانب إقامة مبان عامة فيها.

كما وأفاد البيان الصادر أن عملية الشرطة الأمنية في القدس الشرقية سيتم توسيعها وتعزيزها بالقوات، بالتناسب مع طلبات وزير الأمن القومي بن غفير. وسيتم القيام بعدد من الأنشطة الميدانية، بينها تعميق التعاون الاستخباراتي بين أجهزة الأمن.

وذكر بيان الكابينيت، إنه "سيكون نشاط عملياتي مضاعف للشرطة ضد المحرضين ومؤيدي العمليات العدائية" وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستعمل بصورة "مركزة ضد مثيري الأعمال العدائية ولن يكون هناك عقاب جماعي".

من بين البؤر الاستيطانية التي تم المصادقة على شرعنتها هناك :افيغيل، عشهال، شحريت، جفعات ارنون، جفعات هرئيل، جفعات هررئية، ملاخي هشالوم، متسفيه يهودا، بيت حوجلا، وساديه بوعاز. ويعيش في جزء من هذه البؤر الاستيطانية اليوم عشرات العائلات، وبعضها مزارع تعيش بها عائلات منفردة.