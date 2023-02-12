ايران قامت بتهريب طائرات مسيرة قتالية الى موسكو باستخدام سفن وطائرات مدنية

التقرير يقول إن هذه الطائرات انتجت في المنشأة العسكرية التي تمت مهاجمتها الشهر الماضي

قال مسؤولون لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن ايران استخدمت سفنا، وطائرات تابعة لشركة الطيران الحكومية لنقل طائرات مسيرة هجومية وطويلة المدى سرا الى روسيا. وبحسب التقرير، نقلت على الأقل 18 طائرة مسيرة الى البحرية الروسية بعد زيارة خاصة قامت بها بعثة روسية في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي الى طهران. حيث أطلع الوفد الروسي على القدرات التكنلوجية لايران.

وذكر تقرير "الغارديان" أنه خلال الزيارة اختار المسؤولون الرسميون والتقنيون الروس ست طائرات مسيرة من طراز "مهاجر-6" والتي على جناح كل واحدة منها يمكن تركيب صاروخين. و12 طائرة هجومية من طراز شهيد-191 وشهيد-129. وعلى عكس طرازي شهيد-131 وشهيد-136، الطرازين اللذين اختارهما الوفد الروسي ليسا طرازين انتحاريين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، غالبية الطائرات المسيرة التي بعثت الى روسيا نقلت سرا بمركبات بحرية ايرانية من قاعدة في بحر قزوين الى سفينة بالبحرية الروسية. المسيرات الأخرى نقلتها شركة الطيران الوطنية التابعة للجمهورية الاسلامية. كما بعثت ايران ايضا تقنيين الى موسكو للمساعدة بتشغيل الطائرات المسيرة.

وأفادت "الغارديان" أن الطائرات المسيرة التي هربت انتجت في المنشأة العسكرية في مدينة أصفهان التي تمت مهاجمتها في 28 كانون ثاني/يناير، خلال الهجوم الذي نسب الى إسرائيل.