بعد توقعه لزلزال تركيا وروسيا.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال آخر في مصر ودول عربية

أوضح فرانك هوغيربيتس، "أنه إذا نظرنا إلى تاريخ هذه البلدان فهي معرضة لنشاط زلزالي كبير ولكن لا يمكن الجزم بناء على النشاط الأخير"

كشف العالم والباحث الهولندي، فرانك هوغيربيتس، المتخصص في الزلازل والذي توقع زلزال تركيا، في مقطع فيديو جديد عن توقعاته للفترة المقبلة للزلازل، وقال "تسألني الناس هل سيحدث زلزال كبير في لبنان أو حتى مصر، وأنا أقول إنه في النهاية نعم".

وأوضح فرانك هوغيربيتس، "أنه إذا نظرنا إلى تاريخ هذه البلدان فهي معرضة لنشاط زلزالي كبير ولكن لا يمكن الجزم بناء على النشاط الأخير إذا كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون 5 أو 10 سنوات فلا أحد يعرف حقا".

وأكد فرانك هوغيربيتس، في فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن "هناك الكثير من الهزات الأرضية في المنطقة التي حدث فيها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى نشاط زلزالي في لبنان والعراق وإيران وبعض الدول الأخرى".

وأضاف العالم والباحث الهولندي أن "هناك تغيرا في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام الأخيرة بعد زلزال تركيا"، وتوقع هوغيربيتس حدوث زيادة زلزالية خلال الأيام المقبلة في نطاق 6 درجات على مقياس ريختر و6.4 درجات وربما تصل إلى 6.7 درجات.

وكان فرانك هوغيربيتس، في تغريدة نشرها على "تويتر" توقع خلالها زلزال تركيا بدقة قبل 3 أيام من وقوعه وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.