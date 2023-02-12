المسلحون الفلسطينيون في مخيم جنين يستخدمون مسيرات لمراقبة تحركات الجيش الاسرائيلي في المخيم

مخاوف لدى الاجهزة الامنية الاسرائيليية من تركيب عبوات ناسفة على هذه المسيرات

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن المسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين باتوا يستخدمون طائرات مسيرة لمراقبة تحركات الجيش الاسرائيلي لدى دخولهم المخيم وتنفيذهم أنشطة أمنية مختلفة.

استخدام المسيرات يتم لرصد تحركات عتاصر الجيش الذين يدخلون للمخيم لتنفيذ عمليات اعتقال وغيرها من الأنشطة، وبعد رصد هذه التحركات ومواقع القوات الإسرائيلية ينشر النشطاء صورا بشبكات التواصل ويرسلون الى هناك مسلحين لمهاجمة هذه القوات.

وذكر التقرير أن المخاوف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يقوم هؤلاء المسلحين بوضع عبوات متفجرة على هذه الطائرات، التي تستخدم اليوم لغرض التصوير، لكنها وسيلة جديدة، ووصف مسؤول أمني إسرائيلي استخدام المسيرات بأنه خطوة الى الأمام، حيث أنه يمكنهم لاحقا تسليحها بالمتفجرات.

واعتقلت القوات الاسرائيلية اليوم في جنين جبريل الزبيدي شقيق السجين الأمني زكريا الزبيدي، الذي شارك بعملية هروب الأسرى من سجن جلبوع.