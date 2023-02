الجيش الإسرائيلي قصف الليلة منشآت إنتاج صواريخ تابعة لحماس و4 صواريخ أطلقت باتجاه جنوب إسرائيل 3 تم إسقاطها

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة فجر الإثنين ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من القطاع الفلسطيني في نهاية الأسبوع. بعد وقت قصير من الإعلان، أيقظت صفارات الإنذار سكان التجمعات الإسرائيلية بالقرب من غزة أثناء هروبهم إلى الملاجئ الآمنة.

