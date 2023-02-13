الجيش الإسرائيلي قصف الليلة منشآت إنتاج صواريخ تابعة لحماس و4 صواريخ أطلقت باتجاه جنوب إسرائيل 3 تم إسقاطها

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة فجر الإثنين ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من القطاع الفلسطيني في نهاية الأسبوع

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة فجر الإثنين ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من القطاع الفلسطيني في نهاية الأسبوع. بعد وقت قصير من الإعلان، أيقظت صفارات الإنذار سكان التجمعات الإسرائيلية بالقرب من غزة أثناء هروبهم إلى الملاجئ الآمنة.

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في الساعة 4:11 فجرا بتوقيت إسرائيل، انطلقت صافرات الإنذار في سديروت والمناطق المجاورة، تلاها صافرة الإنذار في مدينة روحاما على بعد عدة أميال شرقًا عند 4:38.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة استهدفت مجمعا تحت الأرض يستخدم في صنع الصواريخ، ردا على صاروخ سابق في مطلع الأسبوع. تم إسقاط صاروخ من قبل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" يوم السبت، حيث فر سكان المجتمعات القريبة من غزة إلى الملاجئ بحثا عن الأمان.

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بعد القصف، استهدفت الدبابات الإسرائيلية منشأة أخرى تستخدم في صنع الصواريخ.

وقال الجيش إنه "يحمل حماس المسؤولية عن كل نشاط إرهابي ينطلق من غزة وستواجه تداعيات الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل".

يأتي ذلك وسط موجة اعتداءات فلسطينية استُتبعت بإطلاق صواريخ من مجموعات مسلحة في غزة. وكان فلسطيني من سكان القدس الشرقية قد قام بعملية دهس بالقرب من محطة حافلات يوم الجمعة في هجوم مميت بالقدس أسفر عن مقتل طفلين يهوديين شقيقين وشخص بالغ.

ردا على استمرار العمليات من جانب الفلسطينيين ضد أهداف مدنية، صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الأحد على إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات أقيمت دون إذن الدولة في الضفة الغربية.

ووفقا لتقارير من غزة فقد قصف الطيران المروحي الإسرائيلي موقعا بصاروخ على الأقل في منطقة البيدر على ساحل بحر الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة. وأعقبها بعد دقائق قصف لذات الموقع بثماني صورايخ تسببت بأضرار مدية كبيرة دون إصابات. كما أفيد عن قصف آلية إسرائيلية نقطة للضبط الميداني في محيط مكب نفايات بيت حانون شمالي قطاع غزة، فضلا عن قصف آخر استهدف منطقة العماوي شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.