قوات الأمن تعتقل فلسطينيين متورطين بقتل جندي إسرائيلي

تخلل عملية الاعتقال "تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمطلوبين ما أدى إلى إصابتهم وخلال عمليات تفتيش المبنى، تمت مصادرة سلاحين من طراز M-16

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية صباح الإثنين فلسطينيين يُشتبه بتورطهما بتنفيذ هجوم إطلاق نار أسفر عن مقتل الرقيب أول عيدو باروخ في أكتوبر الماضي قرب مستوطنة شافي شومرون.

وبحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، فإن الفلسطينيين هما عبد الكامل جوري وأسامة الطويل، من سكان نابلس في الضفة الغربية. كما تم القبض معهم على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.

Israel Defense Forces الرقيب أول عيدو باروخ، الجندي الإسرائيلي الذي قُتل إثر إطلاق النار عليه في هجوم مسلح بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في شمال الضفة الغربية في 11 أكتوبر 2022.

وبحسب بيان الجيش فقد تخلل عملية الاعتقال "تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمطلوبين ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم. وخلال عمليات تفتيش المبنى، تمت مصادرة سلاحين من طراز M-16 يشتبه في أنه تم استخدامهما من قبل المسلحين الفلسطينيين".

تم نقل المشتبه بهم المعتقلين إلى الشاباك لمزيد من التحقيق. ولم يسقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

IDF سلاحان تمت مصادرتهما خلال العملية في نابلس

يذكر أن مجموعة "عرين الأسد" ومقرها نابلس أعلنت عن مسؤوليتها على قتل الرقيب أول عيدو باروخ في 11 أكتوبر 2022 بالقرب من مستوطنة شافي شومرون بشمال الضفة الغربية. وباشرت المخابرات الإسرائيلية منذ ذلك الحين البحث عن المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث. خلال الأيام القليلة الماضية، عثر الشاباك على مكان مخبئهم في إحدى الشقق بالمدينة.