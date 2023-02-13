الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتفسير حول شرعنة بؤر غير قانونية

ناشدت السفارة الأمريكية مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على تفاصيل حول قرار الحكومة الليلة الماضية، المتعلق بإقرار شرعنة تسع بؤر استيطانية غير قانونية

طالبت الولايات المتحدة بتفسير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

ناشدت السفارة الأمريكية مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على تفاصيل حول قرار الحكومة الليلة الماضية، المتعلق بإقرار شرعنة تسع بؤر استيطانية غير قانونية فضلا عن المستوطنات الشبابية.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد صرح إنه "ردا على التصعيد الأمني الأخير والعمليات الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من عشرة إسرائيليين، صادق المجلس الوزاري المصغر الكابينيت على تشريع تسعة بؤر استيطانية غير شرعية ودفع المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وتابع أيضا أنه سيتم توصيل عشرات البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء، وستتحول الى مستوطنات حديثة النشأة، الى جانب إقامة مبان عامة فيها.