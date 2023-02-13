جامعة الدول العربية : "المداهمات العسكرية في الضفة الغربية قد تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الإقليمية"

اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إسرائيل بأنها "تجاوزت كل الخطوط الحمراء" وحث زعماء العالم على وضع حد لأعمالها

أكد مؤتمر القدس الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية ، وأن "المداهمات العسكرية في الضفة الغربية على المجموعات المسلحة قد تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الإقليمية، مع تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين".

واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إسرائيل بأنها "تجاوزت كل الخطوط الحمراء" وحث زعماء العالم على وضع حد لأعمالها، وقال في اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة إنه "يتعين على المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني و "وضع حد للعدوان الإسرائيلي، والإجراءات الأحادية الجانب".

من جهته، تعهد السيسي - الذي تحتفظ بلاده بدورها التقليدي كوسيط في الشرق الأوسط - "بمواصلة العمل مع طرفي الصراع لإحياء العملية السياسية واستعادة الهدوء في الضفة الغربية وغزة".

بدوره، قال العاهل الأردني، الذي تقوم بلاده بدور الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على القادة العرب "حشد الجهود لدعم صمود أشقائنا" في الأراضي الفلسطينية.

واستضافت جامعة الدول العربية الاجتماع الذي عقد في القاهرة وحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى جانب العشرات من كبار المسؤولين من الدول العربية والإسلامية.

وشهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقتل ما لا يقل عن 43 فلسطينيًا - بما في ذلك المهاجمون وبعض المدنيين المحاصرين على خط النار - هذا العام.