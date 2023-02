“سيلا".. كلبة مدربة تنقذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض بتركيا

ساهمت "سيلا" وهي كلبة رجال الإنقاذ، في إنقاذ 12 شخصا كانوا تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها السبت الماضي، إن "سيلا" كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.

وبحسب موقع وكالة "الأناضول" التركية، فإن الوزارة أكدت أن "سيلا" عثرت على 12 شخصا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وساهمت في إخراجهم، كما أنها "تعرضت لجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة، وخضعت للعلاج من قبل البيطريين المتطوعين، لتواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها".