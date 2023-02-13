“سيلا".. كلبة مدربة تنقذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض بتركيا

بحسب موقع وكالة "الأناضول" التركية، فإن الوزارة أكدت أن "سيلا" عثرت على 12 شخصا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ"

ساهمت "سيلا" وهي كلبة رجال الإنقاذ، في إنقاذ 12 شخصا كانوا تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها السبت الماضي، إن "سيلا" كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.

وبحسب موقع وكالة "الأناضول" التركية، فإن الوزارة أكدت أن "سيلا" عثرت على 12 شخصا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وساهمت في إخراجهم، كما أنها "تعرضت لجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة، وخضعت للعلاج من قبل البيطريين المتطوعين، لتواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها".

https://twitter.com/i/web/status/1624712187297103872 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانب آخر، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن "حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا ستتضاعف أو أكثر"، وزار غريفيث السبت الماضي في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.