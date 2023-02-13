ارتفاع حصيلة القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 35 ألفًا بعد أسبوع على الزلزال المدمر

31643 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في تركيا فيما تشير الحصيلة الى 3581 قتيلا في سوريا جراء زلزال بقوة 7.8 درجة، ليرتفع العدد الإجمالي المؤكد إلى 35224

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع إلى أكثر من 35 ألف قتيل يوم الاثنين.

31643 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في تركيا فيما تشير الحصيلة الى 3581 قتيلا في سوريا جراء زلزال بقوة 7.8 درجة، ليرتفع العدد الإجمالي المؤكد إلى 35224.

يشار إلى أن مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث قال أمس بأن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قد "يتضاعف أو يزيد" عن رقمه الحالي البالغ 28000. ووصل جريفيث يوم السبت إلى المدينة المنكوبة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، والتي كانت مركزًا لأول زلزال بقوة 7.8 درجة هز حياة الملايين في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وفي تغريدة لغريفيث قال أمس الأحد "خُذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا. هم يشعرون عن حق بأنهم متروكون"، داعيا إلى "تصحيح هذا الإخفاق بأسرع وقت".

وقال المسؤول في وزارة النقل السورية سليمان خليل إن 62 طائرة محمّلة مساعدات حطّت حتى الآن في البلاد ويتوقع هبوط طائرات أخرى في الساعات والأيام المقبلة، خصوصا من السعودية.