المواطن الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان عاد إلى منزله بأمان

المواطن الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان عاد الإثنين إلى منزله بأمان، وفق ما أفادت السلطات الأمنية الإسرائيلية.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي اجتاز في ساعات الظهر من اليوم الأحد في 5 شباط/فبراير السياج الحدودي من إسرائيل الى المناطق اللبنانية. وذكرت تقارير لبنانية أنه تم اعتقاله من جانب المخابرات اللبنانية بعد اجتيازه الحدود في منطقة وادي مرج عيون، شمالي المطلة. وأفيد أن المشتبه ع.د نقل الى تحقيقات يرافقها القضاء اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن القضية وقال إن تفاصيل الحادث قيد الفحص.