إسرائيل: إصابة شاب (17 عاما) في عملية طعن قرب حائط المبكى في القدس واعتقال المنفذ (14 عاما)

تعرض رجل للطعن بعد ظهر اليوم الاثنين بالقرب من الحائط الغربي (كوتيل) في البلدة القديمة بالقدس، وقدم رجال الانقاذ الاسعافات الآولية فى مكان الحادث.

تعرض شاب يبلغ من العمر (17 عاما) للطعن بعد ظهر اليوم الاثنين بالقرب من حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس، وتم القبض على المنفذ ( 14 عاما) من شعفاط على الفور، في ما قدم رجال الانقاذ الاسعافات الآولية فى مكان الحادث، قبل نقله إلى المستشفى.

وكان قد وقع هجوم دهس بالسيارة، الجمعة المنصرم، بحي راموت بالقدس، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر بجروح، وتشهد المنطقة توترات كبيرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وفي السياق أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق منزل منفذ عملية الدهس في القدس التي أودت بحياةطفلين شقيقين وشاب عشريني، بانتظار هدمه تمثيلا للردع عطفا على ما تم في أعقاب الهجوم بالرصاص على رواد كنيس في نيفيه يعكوف في القدس قبل أسبوع تقريبا.

وردا على التصعيد الأمني الاخيرة والعمليات الأخيرة التي أدت على مقتل أكثر من عشرة إسرائيليين، صادق المجلس الوزاري المصغر الكابينيت على تشريع تسعة بؤر استيطانية غير شرعية ودفع المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما سيتم توصيل عشرات البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء-وستتحول الى مستوطنات حديثة العهد، الى جانب إقامة مبان عامة فيها.