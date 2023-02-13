بدعوة من سويسرا والبرازيل: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال

"حتى الآن، لقد خذلنا الناس في شمال غرب سوريا. إنهم يشعرون بأنهم متروكون تماما حين لا تصل المساعدات الإنسانية اليهم، وينبغي تصحيح هذا الاخفاق في أسرع وقت"

بدعوة من سويسرا والبرازيل يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مغلقة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال، وسيعرض مسؤول العمليات الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الوضع أمام اعضاء المجلس بعدما قام بزيارة ميدانية لتركيا وسوريا نهاية الاسبوع المنصرم، على وقع مزيد من الدعوات إلى فتح معابر حدودية جديدة لايصال المساعدة الى شمال غرب هذا البلد.

وكتب مارتن غريفيث على حسابه على تويتر "حتى الآن، لقد خذلنا الناس في شمال غرب سوريا. إنهم يشعرون بأنهم متروكون تماما" حين لا تصل المساعدات الإنسانية اليهم، وينبغي "تصحيح هذا الاخفاق في أسرع وقت" واضاف "علينا ان نفتح مزيدا من المعابر ونقدم المساعدة في أسرع وقت".

وفي السياق قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان، الأحد المنصرم، إن "السكان في المناطق المتضررة يعولون علينا (...) علينا أن نصوت فورا على قرار يستجيب نداء الأمم المتحدة للسماح بفتح معابر جديدة لايصال المساعدة الإنسانية"، متحدثة عن معبرين إضافيين.

ومن جهتها قالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير التي تترأس مجلس الامن في شباط/فبراير الاثنين، "لم نبدأ بعد بمناقشة قرار، لكنني واثقة بأننا سنقوم بذلك".وأضافت ردا على سؤال عن الانتقادات التي اتهمت مجلس الأمن بالتباطؤ، "نقوم بعملنا. لا معنى لاجتماعنا من دون (الحصول) على المعلومات" الميدانية، مستعيدة ما أعلنته سويسرا والبرازيل الأسبوع الفائت لجهة ضرورة الاستماع الى ما لدى مارتن غريفيث قبل مناقشة المسألة.

وقبل الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، كان القسم الأكبر من المساعدة الإنسانية الحيوية لاكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون في مناطق المعارضة بشمال غرب سوريا، يصل من تركيا عبر معبر باب الهوى.واستؤنفت عمليات إيصال المساعدات عبر هذا المعبر بعدما توقفت بسبب الزلزال. لكن النداءات لفتح مزيد من نقاط العبور تتوالى.