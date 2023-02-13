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انباء عن إصابة إسرائيلي في عملية طعن عند مدخل شعفاط في مدينة القدس

i24NEWS

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هجوم الطعن بالسكين في شعفاط شرقي القدس 13.02.2023
United Hatzalahهجوم الطعن بالسكين في شعفاط شرقي القدس 13.02.2023

بحسب ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية تم تحييد المنفذ بعد اطلاق النار عليه من قبل عناصر الشرطة خلال محاولته تنفيذ عملية الطعن.

اصيب شرطي من حرس الحدود (20 عاما) بجروح خطيرة في عملية طعن بالسكين عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس، مساء اليوم الإثنين، وبحسب ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية تم تحييد المنفذ (13 عاما) بعد اطلاق النار عليه من قبل عناصر الشرطة خلال محاولته تنفيذ عملية الطعن. 

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وافاد بيان صادر عن اتحاد الانقاذ أن "الطواقم الطبية لاتحاد الانقاذ قامت بعمليات إنعاش لشاب مصاب بصورة خطيرة"مشيرا إلى أنه "تم إنزاله من الحافلة التي استقلها وتم إجراء عملية إنعاش له ونقل بعدها بسيارة الاسعاف إلى المستشفى".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين تعرض شاب يبلغ من العمر (17 عاما) للطعن بعد ظهر اليوم الاثنين بالقرب من حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس، وتم القبض على المنفذ ( 14 عاما) من شعفاط على الفور، في ما قدم رجال الانقاذ الاسعافات الآولية فى مكان الحادث، قبل نقله إلى المستشفى.

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وفي السياق أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق منزل منفذ عملية الدهس في القدس التي أودت بحياةطفلين شقيقين وشاب عشريني، بانتظار هدمه تمثيلا للردع عطفا على ما تم في أعقاب الهجوم بالرصاص على رواد كنيس في نيفيه يعكوف في القدس قبل أسبوع تقريبا. 

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وردا على التصعيد الأمني الاخيرة والعمليات الأخيرة التي أدت على مقتل أكثر من عشرة إسرائيليين، صادق المجلس الوزاري المصغر الكابينيت على تشريع تسعة بؤر استيطانية غير شرعية ودفع المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما سيتم توصيل عشرات البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء-وستتحول الى مستوطنات حديثة العهد، الى جانب إقامة مبان عامة فيها. 

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