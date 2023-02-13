وزير الخارجية الإسرائيلي سيلتقي الرئيس التركي في الأيام الوشيكة

من المتوقع ان يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان "في الايام الوشيكة"ومن المتوقع أن يزور كوهين العاصمة التركية أنقرة ويلتقي أيضًا بنظيره التركي مولود جاويش

يجتمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بصورة استثنائية مع وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين خلال زيارته التضامنية المخطط لها إلى تركيا.

وذكر موقع "واينت" أن الوزير كوهين سيصل خلال الأيام القادمة الى أنقرة وسيجتمع مع وزير الخارجية مولود تشاويش اوغلو على خلفية الزلزال المدمر والمساعدات الإسرائيلية في عمليات الإنقاذ.

وعادت بعثة الإنقاذ الإسرائيلية "غصن الزيتون" من تركيا اليوم بعد إنهائها مهمتها خلال مشاركتها بعمليات الإنقاذ، والتي قامت خلالها بإنقاذ 19 مواطنا تركيا، واستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء البعثة اليوم بحضور وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي والسفير التركي في إسرائيل.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع إلى أكثر من 35 ألف قتيل يوم الاثنين، و31643 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في تركيا فيما تشير الحصيلة الى 3581 قتيلا في سوريا جراء زلزال بقوة 7.8 درجة، ليرتفع العدد الإجمالي المؤكد إلى 35224.