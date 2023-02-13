الولايات المتحدة تدين قرار الكابينيت الإسرائيلي توسيع المستوطنات وتشريع 9 بؤر استيطانية

بحسب التقارير كانت إسرائيل أطلعت مسبقا الولايات المتحدة على قرار الكابينيت أمس

أدانت الولايات المتحدة مساء اليوم قرار الكابينيت الإسرائيلي أمس توسيع المستوطنات وتشريع تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وذكرت القناة الاسرائيلية "13" إن إسرائيل أطلعت مسبقا الأمريكيين حول القرار، الأمر الذي أثار غضبهم، وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدارة بايدن أطلعت إسرائيل أيضا مسبقا عن نيتها إصدار إدانة علنية.

وذكر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن "إننا قلقون جدا من قرار إسرائيل أمس دفع بحسب التقارير بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات والبدء بعملية تأهيل تسعة بؤر استيطانية بأثر رجعي في الضفة الغربية والتي في الماضي لم تكن قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

وأضاف البيان :"مثل إدارات سابقة، ديموقراطية وجمهورية نعارض بشدة الخطوات أحادية الجانب من هذا القبيل والتي تزيد من حدة التوتر وتقوض من احتمالات حل الدولتين في مفاوضات". وأضاف بلينكن :"كما أشرت في الماضي، كل أمر يبعدنا من رؤية حل الدولتين لشعبين يلحق ضررا على المدى البعيد بأمن إسرائيل، وهويتها كدولة يهودية وديموقراطية وفي رؤيتنا لوسائل الأمن والحرية والازدهار والاحترام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. أطالب كافة الأطراف تجنب المزيد من الإجراءات إضاغبة التي يمكنها أن تؤدي الى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة واتخاذ خطوات عملية يمكنها أن تحسن رفاهية الشعب الفلسطيني".

ويشار الى أن وزراء الكابينيت صادقوا أمس على تشريع تسعة بؤر استيطانية غير قانونية في الصفة الغربية، ودفع المصادقة على بناء وحدات سكنية استيطانية، وتوصيل بؤر استيطانية بشبكة الكهرباء والمياه.