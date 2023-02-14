سوريا تطلب من الأمم المتحدة المساعدة في إعادة الإعمار بعد الزلزال مع اقتراب نهاية مرحلة الإنقاذ

التقى غريفيث بوزير الخارجية السوري فيصل مقداد بعد زيارة مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا، حيث شرد الزلزال أكثر من 200 ألف شخص

دعا الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين إلى تقديم مساعدات دولية لإعادة الإعمار في البلد الذي ضربه الزلزال خلال اجتماع مع منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

بعد أكثر من عقد على الحرب، لا يزال نظام الأسد منبوذًا في الغرب، مما يعقد الجهود الدولية لمساعدة المتضررين من الكارثة التي بلغت قوتها 7.8 درجة. وجاء في بيان رئاسي أن الأسد "شدد على أهمية الجهود الدولية التي تركز على المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في سوريا".

أودى زلزال 6 شباط/ فبراير الذي ضرب جنوب تركيا بحياة أكثر من 36 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 3500 شخص في سوريا.

ضاعفت العقوبات الغربية التي فُرضت على سوريا في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 من مشاكلها المالية حيث جنحت هذه إلى قمع الاحتجاجات السلمية واستغلت الثغرة قوى أجنبية وجهاديون عالميون. على الرغم من العقوبات، تتلقى الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من البلاد مساعدات دولية من خلال وكالات الأمم المتحدة.

كما التقى غريفيث بوزير الخارجية السوري فيصل مقداد بعد زيارة مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا، حيث شرد الزلزال أكثر من 200 ألف شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال للصحفيين هناك إن مرحلة الإنقاذ "تقترب من نهايتها" مع التحول بشكل عاجل الآن إلى المأوى والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.

وقال غريفيث: "الأكثر لفتا للنظر هنا، حتى في حلب، التي عانت كثيرا هذه السنوات العديدة، فإن هذه اللحظة ... كانت أسوأ ما مر به هؤلاء الناس"، مضيفا: "أشخاص فقدوا أطفالهم، بعضهم هرب، وظل آخرون في المبنى. كانت صدمة الأشخاص الذين تحدثنا إليهم بادية على وجوههم، وهذه صدمة يتوجب على العالم معالجة آثارها".