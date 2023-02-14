وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يصل إلى تركيا في زيارة تضامنية

من المقرر أن يلتقي الوزير كوهين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وسيزور مستشفىً ميدانيا أنشأته إسرائيل في المنطقة المتضررة

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى تركيا قبل قليل (صباح الثلاثاء) في زيارة تضامنية، جرى التخطيط لها على وقع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أكثر من أسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير كوهين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وسيزور مستشفىً ميدانيا أنشأته إسرائيل في المنطقة المتضررة جراء الزلزال.

وقال وزير الخارجية كوهين: "جئت إلى تركيا اليوم لأعبر عن تضامننا مع الشعب التركي. سألتقي بالرئيس التركي وزميلي وزير الخارجية التركي وأعبر لهما عن تعازي شعب إسرائيل بالكارثة الشديدة التي حلت بتركيا، وأوكد على وقوف إسرائيل إلى جانب تركيا في هذا الوقت العصيب ومواصلة مساعدتها من خلال أنشطة قواتنا وتزويدها بالمعدات الإنسانية".

قدمت إسرائيل لتركيا حتى الآن أكثر من 60 طنا من المساعدات الإنسانية بمساعدة وكالة المعونة الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وتشمل الإمدادات ملابس شتوية ومعدات طبية وأدوية.

وانتشلت بعثة الإنقاذ الإسرائيلية- "أغصان الزيتون" 19 شخصًا أحياء من بين الأنقاض، وتلقى حوالي 400 شخص العلاج في المستشفى الذي أقيم على الفور من قبل مسؤولي الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية ووزارتي الأمن والصحة.