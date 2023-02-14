إسرائيل: قوات الأمن تعتقل 23 مشتبها بهم في الضفة الغربية

مصادرة سلاح من نوع M16.واعتقل جنود الجيش الإسرائيلي أربعة مطلوبين وصادروا مسدسًا وخرطوشة في قرى أنتا والبيرة وكفر عقب في منطقة لواء بنيامين.

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الليلة المنصرمة 23 مشتبها بهم لقيامهم بعمليات عدائية وصادرت ذخيرة في عدد من المداهمات في أنحاء الضفة الغربية، وجاءت العملية المشتركة التي قام بها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود وسط موجة تصعيد في المنطقة، بما في ذلك عدة عمليات عدائية في القدس في الأيام المنصرمة.

وخلال العملية اعتقلت القوات الإسرائيلية تسعة مشتبه بهم في قرية وادي سيمان وسط الضفة الغربية، كما تم حجز عدد من الآليات التي كانت تستخدم لاختراق منفذي العمليات العدائية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى رشاش من نوع "كارلو"، وفي كفر حلحول اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين، وأثناء العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة ودحرجوا الإطارات المحترقة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit مدفع رشاش من نوع "كارلو" تم ضبطه خلال العملية.

وفي إطار نفس العملية،عملت القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس، لاعتقال خمسة مطلوبين ومصادرة سلاح من نوع M16.واعتقل جنود الجيش الإسرائيلي أربعة مطلوبين وصادروا مسدسًا وخرطوشة في قرى أنتا والبيرة وكفر عقب في منطقة لواء بنيامين.

كما نشطت القوات في قرية أوجا واعتقلت مطلوبين. بالإضافة إلى ذلك، وخلال نشاط القوات في مخيم فرعون للاجئين في منطقة لواء بنيامين، حيث اقترب مشتبه به من القوات بقنبلة، وردت القوات بإطلاق النار أسفر عن إصابته.

وأثناء العملية أطلقت أعيرة نارية من سيارة عابرة على حاجز مستوطنة شوماش في منطقة لواء شومرون. خلال عمليات تفتيش قامت بها قوات الجيش في المنطقة، تم العثور على عدة حقائب ظهر.

وتم اقتياد المعتقلين ومعهم وسائل القتال التي تمت مصادرتها إلى القوات الأمنية لتلقي للمزيد من التحقيقات، ولم تقع اصابات في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلن، أمس الإثنين، عن وفاة شرطي حرس الحدود الرقيب أصيل سواعد ذي الـ22 عاما بعد إصابته بإطلاق نار خلال عملية الطعن عند مخيم شعفاط في مدينة القدس. وكان سواعد أصيب بصورة حرجة ونقل إلى مستشفى هداسا لكن الأطباء لم ينجحوا بإنقاذ حياته.

ووقع الحادث في حافلة تم توقيفها عند الحاجز لتفتيشه، خلال ذلك قام مهاجم بجيل 13 عاما بمحاولة طعن المجند ، الى أن حارس أمن مدني تواجد بالمكان أطلق النار تجاه منفذ العملية في محاولة لتحييده لكنه أصاب سواعد بدلا منه. وسواعد من سكان قرية الحسينية في شمال إسرائيل.ووصل مفوض الشرطة كوبي شبتاي مساء اليوم إلى مكان العملية ونعى أصيل.

كما تعرض شاب يبلغ من العمر (17 عاما)، أمس الإثنين، للطعن بعد ظهر اليوم الاثنين بالقرب من حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس، وتم القبض على المنفذ ( 14 عاما) من شعفاط على الفور، في ما قدم رجال الانقاذ الاسعافات الآولية فى مكان الحادث، قبل نقله إلى المستشفى.