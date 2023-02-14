رضا بهلوي لـ : "زوال النظام في إيران سيناريو سيربح فيه الجميع"

لقد سئم الشعب الإيراني من هذا النظام، ويريد تجاوزه، وبالتالي فإن الحل هو إيجاد ما يضمن تجاوز هذا النظام بدلاً من البقاء عالقين في الوضع الراهن".

تحدث رضا بهلوي، الابن الأكبر للشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، على موقع i24NEWS عن الاحتجاجات المستمرة ضد النظام في إيران ولماذا ستكون نهاية نظام الملالي "سيناريو يربح فيه الجميع" من الشعب الإيراني إلى بقية العالم.

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صادف الأسبوع الماضي الذكرى الرابعة والأربعون للثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي وأقامت الجمهورية الإسلامية، التي يرأسها اليوم آية الله خامنئي.

في الوقت الحالي، يخرج الإيرانيون مرة أخرى إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة، لكن هذه المرة احتجاجًا على نظام الملالي، مطالبين بمزيد من الحريات والديمقراطية لشعبهم. حتى أن البعض طالبوا رضا بهلوي، الابن الأكبر للشاه، بالعودة إلى الوطن من المنفى وقيادة الحركة من أجل التغيير.

وأشار بهلوي إلى أن مقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية توفيت في عهدة شرطة الآداب في طهران لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح، "أثار أول ثورة من نوعها في العالم - حركة نسائية من أجل الحرية".

"العالم يلتفت إلى القضية باهتمام أكبر. لقد سئم الشعب الإيراني من هذا النظام، ويريد تجاوزه، وبالتالي فإن الحل هو إيجاد ما يضمن تجاوز هذا النظام بدلاً من البقاء عالقين في الوضع الراهن".

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وأشار إلى أن صور الاحتجاجات الجماهيرية من داخل إيران وحول العالم هي "دليل على هذا التضامن الموجود بين مواطنينا في الداخل والخارج".

وتابع: "الكل يدرك أن النظام لم يغير نفسه، وأن الوضع في البلاد لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه اليوم". يريد الإيرانيون مستقبلاً أفضل ... يأملون أن يقف المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الديمقراطية في الغرب، في الجانب الصحيح من التاريخ".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الشعب الإيراني يجب أن يعتمد على دول أخرى لمساعدتهم في ثورتهم، شدّد على أن سقوط النظام سيكون مفيدًا للجميع.

"إذا نظرت إلى سبب القلق بشأن التهديد النووي، فالأمر يتعلق بطبيعة النظام نفسه. وبمجرد رحيل هذا النظام، فإن كل ما يثير قلق الغرب في الوقت الحالي سوف يتبدد".

"سواء كان ذلك تهديدًا نوويًا أو إرهابًا أو وكلاء أو صواريخ لروسيا أو حزب الله يهاجم أهدافًا إسرائيلية ... الحل ليس القضاء على التهديد من خلال التفاوض مع هذا النظام، أفضل حل هو زوال هذا النظام، وبالتالي، ستزول كل التهديدات. سيناريو يربح فيه الجميع - سيتم تحرير الإيرانيين وسيتمكن العالم من تنفس الصعداء".