رضا بهلوي لـ : "زوال النظام في إيران سيناريو سيربح فيه الجميع"

تحدث رضا بهلوي، الابن الأكبر للشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، على موقع i24NEWS عن الاحتجاجات المستمرة ضد النظام في إيران ولماذا ستكون نهاية نظام الملالي "سيناريو يربح فيه الجميع" من الشعب الإيراني إلى بقية العالم.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .