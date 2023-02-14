إعتداء بالطعن على مستوطن دخل حاجز قلنديا شمال القدس بسيارته عن طريق الخطأ

إعتداء بالطعن على مستوطن دخل حاجز قلنديا شمال القدس بسيارته

تعرض مواطن إسرائيلي كان يقود سيارته بطريق الخطأ إلى قرية قلنديا الفلسطينية شمال القدس يوم الثلاثاء، للرشق بالحجارة من قبل سكان محليين. ويتضح أنه تمكن من الفرار من مكان الحادث بسيارته على الرغم من إصابته بجروح في الرأس.

وفقا لرواية الرجل، فقد قاد سيارته إلى أقرب حاجز حيث تلقى مساعدة طبية ونُقل إلى المستشفى. وأفادت الأنباء أن حالته مستقرة.

يأتي الحادث وسط تصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الهجمات المتعددة على الإسرائيليين في الأيام الأخيرة من قبل بعض الفلسطينيين.

يوم الإثنين، قُتل ضابط حدود إسرائيلي في هجوم طعن وقع على حاجز في حي شعفاط بالقدس الشرقية.

في وقت سابق يوم الاثنين، ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عامًا كمشتبه به في حادث طعن في القدس أسفر عن إصابة شخص. وفي الأسبوع الماضي، اصطدم فلسطيني بسيارته بعائلة متدينة في القدس وقتل منها طفلين شقيقين (6 و 8) إضافة إلى شاب عشريني متدين، وجرح عددا آخر.