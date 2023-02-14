إيلي كوهين: استئناف شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث رحلاتها إلى تركيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الثلاثاء خلال زيارته لأنقرة إن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا في أقرب وقت يوم الخميس. وبحسب الوزير، فإن هذه الخطوة ستمثل مزيدًا من التحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين التي "ستشهد تحسنا مستمرا في الأيام والأشهر المقبلة".

وقال كوهين للصحافيين "سيتم استئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية في غضون يومين من الآن وستستأنف جميع الشركات الثلاث الكبرى في إسرائيل رحلاتها إلى تركيا". وأضاف: " 800 ألف إسرائيلي زاروا تركيا العام الماضي، وسنتجاوز بالتأكيد المليون زائر".

وصل كوهين إلى أنقرة في زيارة تضامنية في وقت سابق يوم الثلاثاء والتقى بنظيره التركي، الذي شكر إسرائيل على إرسال وفود إغاثة بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي. وبخلاف السياحة ، ناقش الوزراء توسيع العلاقات في مجالات أخرى.

قال كوهين: "نرى أن حجم التجارة بين بلدينا يقارب المليار دولار، وسنزيده أيضًا".

أعادت إسرائيل وتركيا العلاقات الدبلوماسية الكاملة العام الماضي، وتبادلتا السفراء بعد سنوات من العلاقات المتوقفة.