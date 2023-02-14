الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا

جيمس إلدر:"في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. في سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع المنصرم، وأعربت عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم لقوا حتفهم، وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر في جنيف "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. في سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".

وكان الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قد أسفر إلى حدود الساعة ( التاسعى صباحا بتوقيت القدس من اليوم الثلاثاء، أكثر من37.500 ألف قتيل من بينهم أكثر من 31974 قتيل في تركيا وأكثر من 5400 قتيل في سوريا.