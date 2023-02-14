وزراء خارجية 5 دول يدينون قرار الكابينيت الإسرائيلي توسيع المستوطنات وتشريع 9 بؤر استيطانية

قال البيان "نعارض بشدة هذه الخطوات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض جهود التفاوض على حل الدولتين"

أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، قرار الكابينيت الإسرائيلي على توسيع المستوطنات وتشريع تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية سكنية.

وقال البيان "نعارض بشدة هذه الخطوات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض جهود التفاوض على حل الدولتين".

وأضاف البيان "نواصل دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ويستحق الإسرائيليون والفلسطينيون العيش بسلام ، مع قدر متساو من الحرية والأمن والازدهار". .

كما أشار الوزراء في بيانهم إلى أنهم "يواصلون مراقبة التطورات على الأرض عن كثب".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مصادفة وزراء الكابينيت على تشريع تسعة بؤر استيطانية غير قانونية في الصفة الغربية، ودفع المصادقة على بناء وحدات سكنية استيطانية، وتوصيل بؤر استيطانية بشبكة الكهرباء والمياه.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت قرار الكابينيت الإسرائيلي. وذكرت القناة الاسرائيلية "13" إن إسرائيل أطلعت مسبقا الأمريكيين حول القرار، الأمر الذي أثار غضبهم، وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدارة بايدن أطلعت إسرائيل أيضا مسبقا عن نيتها إصدار إدانة علنية.