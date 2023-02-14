خاص لـ i24NEWS: الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في إسرائيل تنتقد الإصلاحات القضائية المقترحة

وقالت دوريت بينيش، لـ i24NEWS، إن "هذا الإصلاح لا علاقة له بالقضاء من وجهة نظري، هذا إصلاح للنظام"

دافعت دوريت بينيش، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في إسرائيل، في مقابلة خاصة مع i24NEWS، عن المحكمة وانتقدت الإصلاحات المقترحة حاليا، موضحة "أين يمكن أن يكون حل وسط وأين لا يمكن تقديم تنازلات"، كما حذرت من التأثير داخل إسرائيل وكذلك خارجه إذا تم الإصلاح القضائي كما هو مخطط له الآن.

وقالت دوريت بينيش، لـ i24NEWS، إن "هذا الإصلاح لا علاقة له بالقضاء من وجهة نظري، هذا إصلاح للنظام"، مضيفة أنه "يجب تجميد أي تشريع قبل أن تبدأ أي مفاوضات لمناقشة التسوية بين الجانبين"، وأشارت إلى أن "الحكومة تريد أن تحكم المحكمة ، وهذه ديكتاتورية - عندما تتخذ الحكومة القرار، من سيراجعها ، وكيف ستتم مراجعتها؟".

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قد أعلن في الشهر الماضي، عن برنامج إصلاح يتضمن "بند عدم التقيد"، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بالتصويت لإلغاء قرارات المحكمة العليا.

وستسمح الإصلاحات المقترحة حاليا للبرلمان إلغاء قرار المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، في إسرائيل ، التي ليس لديها دستور ، تتمتع المحكمة العليا حاليًا بسلطة إلغاء القوانين التي تعتبرها تمييزية. لكن البعض داخل الحكومة الجديدة يقولون إن السلطة القضائية راكمت الكثير من الصلاحيات، ويسعون إلى تنفيذ "بند التجاوز" - السماح للبرلمان بإعادة العمل بالقوانين التي ألغتها المحاكم.

وقالت دوريت بينيش، في هذا السياق، "أنا قلق حقا"، وأكدت أن " هناك عناصر معينة لا يمكننا قبولها، مثل بند التجاوز، وهو غير ديمقراطي" .