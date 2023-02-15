زلزال تركيا وسوريا: حصيلة الضحايا تتجاوز 41 ألف قتيل

أكد الرئيس التركي: "سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 35 ألفاً و418 قتيلاً في تركيا، فيما وصل عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 5801 قتيل، إلى جانب 7 آلاف و396 مصاباً، ما يرفع الحصيلة الإجمالية مع وفيات سوريا إلى أكثر من 41 ألفاً.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالعاصمة أنقرة، إن "حكومة البلاد ستبدأ، مطلع مارس/آذار القادم، ببناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال"، وأضاف: "اكتملت عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفاً في مناطق الزلزال".

وأكد الرئيس التركي: "سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه"، وأوضح أن "الأشهر القادمة ستشهد وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيداً عن خطوط الصدع"

وأشار رجب طيب أردوغان، إلى أن "جميع خبراء العالم يجمعون على أن زلزال قهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوته وحجم الدمار"، وأكد أن "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة على قدم وساق حتى انتشال آخر ضحية من تحت الأنقاض".

ويشارك 250 ألف موظف حكومي في جهود مكافحة آثار الزلزال، وفق ما ذكر أردوغان بتصريحاته.

وفي نفس السياق،، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا وصل إلى 5801 قتيل، إلى جانب 7 آلاف و396 مصاباً"، وأوضح، في أحدث بياناته، أن "عدد القتلى في مناطق النظام وصل إلى 2260 شخصاً، فيما بلغ في مناطق المعارضة 3541 قتيلاً".